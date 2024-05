Bereit für den Sommer Die Freibadsaison 2024 startet auch in Leverkusen

Leverkusen · Auch dieses Jahr verspricht der Sommer wieder ziemlich heiß zu werden. Wer sich dann abkühlen will, hat in Leverkusen ab dieser Woche wieder zwei Freibäder zur Auswahl. Was wo geboten wird.

27.05.2024 , 12:17 Uhr

Die Wellenrutsche im Nichtschwimmerbecken des Freibad Wiembachtal. Foto: Miserius, Uwe (umi)