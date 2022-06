Calevornia-Außengelände in Leverkusen bleibt in dieser Saison zu : Freibad-Flop: Stadt sucht schon jetzt Personal für 2023

Das Außengelände des Freizeitbads Calevornia bleibt vorerst zu. Laut Stadt fehlt es an Aufsichtspersonal, das den Schwimmbetrieb im Auge behält und weitere zugehörige Aufgaben erledigt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In dieser Saison bleibt das Calevornia-Außenareal zu. Im Netz hagelt es Kritik. Stadt und Sportpark sagen nun, wie sie den Personalmangel angehen.

Wegen Personalmangels bleibt das Außengelände im Calevornia geschlossen. Die polemische Debatte darüber könnten sie absolut nicht nachvollziehen, betonten Sportdezernent Marc Adomat, Sportparkchefin Nelly Schreiner und ihr Stellvertreter Dieter Scholz. Viel Spott, teils deftige Kritik an der Stadtverwaltung hatten sich in den Sozialen Medien ausgebreitet, seit Adomat in der Ratssitzung am Montag gemeldet hatte, dass in dieser Saison eines der beiden Freibäder geschlossen bleiben muss. Auch die Ratpolitiker zeigten sich teils empört, sprachen mitunter gar von einem Skandal (wir berichteten).

„Wir haben uns zu dieser Lösung entschlossen“, erläuterte er nun vor der Presse, „weil die Sicherheit der Badegäste für uns an erster Stelle steht. Wir sind in der Verantwortung.“ Bei allen Diskussionen komme das Opladener Freibad viel zu kurz. Adomat unterstrich: „Trotz der misslichen Lage können wir in Opladen ein großartiges Freibad anbieten, das in der Region seinesgleichen sucht. Unter anderem gibt es dort ein 50 Meter Schwimmbecken mit acht Bahnen und Sprungturm, Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, Planschbecken mit Matscheplatz und eine große Liegewiese, die Platz für bis zu 2000 Besucher bietet.“

Info 500 Leute dürfen gleichzeitig ins Wasser In den Ferien könnte es zu Menschenschlangen im Calevornia kommen. Laut Vorgabe dürfen zeitgleich 500 Menschen ins Wasser. Ist der Andrang in der Schwimmhalle zu groß, wird der Kassen-Durchlass gestoppt. Die Stadt rät, sich vorab auf www.calevornia.de informieren.

Bis zuletzt sei man der Überzeugung gewesen, dass beide Freibäder pünktlich geöffnet werden könnten. Und habe nach Möglichkeiten gesucht, um Personal für die Aufsicht am Beckenrand gewinnen und krankheitsbedingte Ausfälle kompensieren zu können, berichtete Nelly Schreiner. Sie bedauere sehr, dass das nicht gelungen sei. Allerdings gebe es nicht nur in Leverkusen erhebliche Personalprobleme. Deutschlandweit fehlten 2500 Fachangestellte für Badewesen.

Aus der Bevölkerung seien Vorschläge gekommen, das Freizeitbad zu schließen, um das Freibad öffnen zu können. Das sei absolut nicht sinnvoll, versicherte Dieter Scholz. „Wenn schlechtes Wetter angesagt ist, kommen drei Leute ins Freibad, aber Tausend ins Spaßbad“, sagte er: „Im Mai hatten wir insgesamt 28.000 Besucher. Das alleine spiegelt die Attraktivität des Freizeitbades wider und zeigt, warum wir den Menschen dieses Schwimmangebot zur Verfügung stellen müssen, das wir nur mit dem Freizeitbad abdecken können.“

Zu den Personalproblemen verdeutlichte er, dass sich Ausfälle in der Dienstleistungsbranche wie ein roter Faden durch die Gesellschaft zögen. Ohnehin sei die Personaldecke in den vergangenen Jahren immer dünner geworden. Bereits unmittelbar vor der Pandemie habe der Deutsche Städtetag festgestellt: „Die Personalsituation in den Deutschen Bädern ist insgesamt angespannt. Insbesondere im Hochsommer herrscht ein Mangel an ausreichend qualifiziertem Personal. Dadurch ist es bereits zu Badschließungen… gekommen.“

Zudem sei die erforderliche Qualifikation für Rettungsschwimmer nicht zu unterschätzen, sondern erfordere viel Training. Zwar seien Leute aktuell zur Unterstützung bereit, müssten sich aber erst auf die Schwimmprüfung vorbereiten.

Um im nächsten Jahr nicht vor der gleichen Situation zu stehen, wollen Stadt und Sportpark neue Wege gehen. So sollen in diesem Jahr noch Interessenten gesucht werden, die von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ausgebildet werden. Zudem sollen jährlich neue Azubis für den Beruf eines Fachangestellten für Badewesen gewonnen werden. Ein Azubi werde seine Ausbildung im Sommer beenden und anschließend einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.

Zurzeit sind 26 Aufsichtskräfte – sieben Meister, elf Fachangestellte für Bäderbetriebe und acht Rettungsschwimmer – in den Bädern des Sportparks beschäftigt. Einige fielen wegen Corona und anderen Erkrankungen aus. Überdies habe die Pandemie dafür gesorgt, dass immer weniger kurzfristig Beschäftigte und Saisonkräfte zur Verfügung ständen, betonte Schreiner.