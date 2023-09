Karnevalsliebe, Frauenpower und Individualität Erster weiblicher Karnevalsverein in Leverkusen gegründet

Die bevorstehende Karnevalssaison 2023/2024 mag zwar noch einige Monate entfernt sein. Doch in der Stadt brodelt bereits die Vorfreude auf das kommende Ereignis. Aus diesem Grund haben junge Frauen aus Leverkusen in einer geradezu bahnbrechenden Entwicklung den ersten örtlichen Karnevalsverein für Frauen gegründet. Die Karnevalsgesellschaft mit der Bezeichnung „Fraulückcher Opladen vun 2023“ wurde am 7. September, in der Opladener Gaststätte „KD“ von 15 engagierten und motivierten Frauen ins Leben gerufen. Sie alle sind davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, den Frauen im Karneval eine stärkere Stimme zu verleihen. Passend dazu hat sich der Verein das Motto „Karnevalsliebe, Frauenpower und Individualität“ auf die hellblauen Fahnen geschrieben und verspricht zugleich eine neue Ära des Frohsinns und der Kreativität in der Karnevalswelt. Vor allem sind die Gründerinnen fest entschlossen, die traditionellen Grenzen und Stereotypen im Karneval in Zukunft zu durchbrechen und den Frauen in Leverkusen eine Plattform zu bieten, um im „Karnevalsgeschäft“ ordentlich mitwirken zu können.