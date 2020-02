Hitdorfer Damensitzung der kfd : Frauenpower und ernste Zwischentöne

Hitdorf Dass der in voller Fahrt befindliche Karneval und die Kirche eine enge Verbindung haben, wissen vielleicht nicht viele Feiernde. Für die Hitdorfer Katholische Frauengemeinschaft (kfd) machte es aber vor 54 Jahren nur Sinn, der bis heute beliebten Damensitzung Leben einzuhauchen.

Offenbar glaubt so mancher Mann an den jecken Tagen einen Freifahrtschein zu besitzen und Frauen gegen ihren Willen anfassen zu dürfen. Auch Renate Schumacher von der kfd musste diese Erfahrung als junges Mädchen einigen Jahren machen. Damals, sagt sie am Rande der Sitzung am Mittwoch, seien die Übergriffen aber gesellschaftlich gar nicht so verachtet gewesen, wie es das heutzutage der Fall sei.