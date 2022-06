Prozess vor dem Landgericht Köln : Frauen genötigt – Täter ist schuldunfähig

Da kam das Gericht mit dem Strafgesetzbuch nicht weiter. Der Mann auf der Anklagebank stellte sich als nicht schuldfähig heraus. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Die 5. Große Strafkammer am Kölner Landgericht ordnet die Unterbringung des Mannes in einem geschlossenen Krankenhaus an. Die Nötigung von Frauen sah das Gericht als erwiesen an. Zu einer Verurteilung konnte es aber nicht kommen.