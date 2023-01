Feier in Leverkusen Konsul würdigt 60 Jahre Freundschaft

Vor 60 Jahren, fast auf den Tag genau, am 22. Januar 1963, unterzeichneten Charles de Gaulle auf französischer und Konrad Adenauer auf deutscher Seite den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag im Pariser Élysée-Palast. Über die Jahre wurden aus einstigen Feinden tatsächlich Freunde, und die beiden Staatsmänner werden in Leverkusen seit 2004 und noch heute mit einer gemeinsamen Büste geehrt – natürlich am Konrad-Adenauer-Platz. Dem stattete der französische NRW-Generalkonsul Etienne Sur am Montag einen Besuch ab, mit dabei: eine Leverkusener Politdelegation.