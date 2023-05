Fotos U-Boot U17 passiert Leverkusen und Monheim

Seit 1973 war „U17“ im Einsatz, wurde dann nach fast 40 Jahren Ende 2010 in Eckernförde ausgemustert. Nun ist es reif für das Museum – und hat am Samstag auf dem Rhein Leverkusen und Monheim passiert. Tausende Schaulustige beobachteten die Fahrt des U-Bootes von Aussichtsplätzen am Rhein.