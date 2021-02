Opladener Foto des Monats : Panoramaweg durch die Bahnstadt

Leverkusen Spaziergang mit vier Päuschen: Jörg Schwiegelshohn liefert das Foto des Monats. „Um die ganze Szenerie auf ein Bild zu bekommen, habe ich ein Panorama erstellt aus mehreren Fotos“, erzählt der Leverkusener.

„Entstanden ist das Foto an der Ecke Bahnstadtchaussee/Gaußstraße in Richtung, wie man unschwer erkennen kann, des alten Wasserturms. Ich drehe mit meiner mittlerweile fast 88-jährigen Mutter zwei- bis dreimal pro Woche eine Runde mit ihrem Rollator durch die Neue Bahnstadt. Wir gehen dabei neben dem Haus der Jugend hinunter, am Kindergarten, am KAW und der Graffitiwand vorbei, entlang der Adam-Riese-Straße und biegen dann auf die Grete-Hermann-Straße ein, vorbei an dem Spielplatz dort und biegen dann links auf die Bahnstadtchaussee ein, um schließlich unsere Runde über die Gaußstraße zu komplettieren. Und trotz ihres Rollators braucht meine Mutter so ihre vier bis fünf kleinen Päuschen, dabei kommen uns die kleinen Mäuerchen, die dort vor den Häusern überall zu finden sind, sehr gelegen. An diesem Tage, als das Bild entstand, hatte ich zufälligerweise mal meine richtige Kamera mit und das tolle, sonnige Wetter mit den fantastischen Wolken musste ich einfach in Bildern festhalten, denn, wie ich immer sage, es gibt nichts Langweiligeres als einen strahlendblauen Himmel, es sei denn man befindet sich auf einer Karibikinsel mit weißem Sandstrand. Wolken sorgen für das gewisse Häppchen Dramatik.