Foto-Ausstellung in Leverkusen Die Kunst des Fensterblicks

Ein Jahr hat die FineArt-Gruppe des Foto-Filmclubs Bayer intensiv an der neuen Ausstellung gearbeitet. Die Sammlung der 14 Teilnehmer hat eins gemeinsam: den Blick durch ein Fenster in der Region. Die Ergebnisse der inspirierenden Kreationen sind vom 24. Mai bis 12. Juli zu den regulären Öffnungszeiten in den Räumen des Foto-Filmclubs an der Düsseldorfer Straße 29 in Opladen zu sehen.