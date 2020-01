Kulturausschuss : Im Denkmal Forum sind die Stühle durchgesessen

Leverkusen Im sogenannten „Weißbuch“ hat der städtische Eigenbetrieb KulturStadtLev die nötigen Instandhaltungsmaßnahmen für die eigenen Gebäude aufgelistet. Ein Bau- und Sanierungsstau wie etwa bei den Schulen, wo sich die Kosten für diverse laufende Projekte überschlagen, besteht laut Verwaltung nicht.

So schlägt der dicke Posten von 100.000 Euro erst 2024 zu Buche. Dringlicherer ist die Sanierung von Dachflächen, Rinnen und Fallrohren. Die KSL muss auch Musikschule, Künstlerbunker und Villa Römer in Schuss halten. Beim Forum, das gerade den 50. Geburtstag feierte, ist seit zehn Jahren der Denkmalschutz zu beachten. Wegen der klammen Finanzlage konnte in den letzten fünf Jahren nur die Hälfte der 2015 aufgelisteten Instandhaltungsmaßnahmen abgearbeitet werden. Sicherheitsrelevantes hatte Vorrang, auslaufende Wartungsverträge für die technischen Anlagen wurden neu ausgeschrieben und teils zu günstigeren Konditionen abgeschlossen. Insgesamt sei das Haus in gutem Zustand.