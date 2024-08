Junge Forscher auf Entdeckungstour Was schwimmt denn da in der Wupper?

Wer lebt da eigentlich alles im Wasser oder am Ufer vor unserer Haustüre? Wie sauber ist der Fluss bei uns? Zu all diese Fragen weiß das Team des Lumbricus Antworten. Mit der großen mobilen Laborausrüstung konnten die Kinder unter Anleitung an dem Vormittag den Lebensraum Wasser an der Wupper erforschen. In einer zunehmend digitalen Welt setzen die Pädagogen des Teams auf eigene Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder . Sie sollen etwa lernen, Wirklichkeit und fake-news zu unterscheiden. Die kleinen Forscher schauten mit der Lupe ganz genau hin. Unter dem großen Mikroskop ging es ins Detail, und alle konnten es auf dem Bildschirm miterleben.