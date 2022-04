Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums : Der Artenvielfalt in der Dhünn auf der Spur

Zum Tag der Artenvielfalt gingen die Schüler auf die Suche am Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Oberstufen-Schüler des Biologie-Leistungskurses am Lise-Meitner-Gymnasium gingen auf wissenschaftliche Exkursion an und in der Dhünn. Erforscht haben sie dabei, wie verschiedene Lebensräume zusammenhängen.

Das Nass von oben hält echte Biologen nicht davon ab, im bestehenden Nass auf der Erde ihre Forschungen voranzutreiben. So machten sich etwa 20 Schüler zweier Bio-Leistungskurse des Lise-Meitner-Gymnasiums am Donnerstag trotz schlechten Wetters mit Käschern, Netzen und Sieben auf, das Biotop Dhünn zu untersuchen. Der Schwerpunkt: Zusammenhänge des Lebensraums erkennen und Schlüsse daraus ziehen.

Alessia, Aryana, Pelin und Saolme schauten einige Minuten später auf den Inhalt dreier Petrischalen. In ihnen, das war mit dem bloßen Augen zu erkennen, krabbelten und schwammen Lebewesen hin und her. Bachflohkrebse, erläuterte Biologielehrer Jan Siebertz, ruderten in dem seichten Wasser. Dabei handelt es sich um Kleinstlebewesen. Die vier Mädchen fanden die Tierchen unter Steinen in der Dhünn. Für die Entdeckungen war die 17-jährige Pelin mit einer Angelhose beim ehemaligen Wasserkraftwerk des heutigen Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer weit in den Fluss hineingegangen.

In einer der Hallen der Schmiede untersuchten die Schüler ihre Proben weitergehend. Dazu gehörten Wasser-, Pflanzen- und Bodenstudien. So sollen die Forschenden der einzelnen Teams durch die Analysen Merkmale erkennen, die zum Beispiel auf die vorhandene Wasserqualität schließen lassen oder anhand der Zusammensetzung des Bodens das Vorkommen spezieller Tierarten erklären. „Das hat unmittelbaren Bezug zum Fachunterricht“, erläuterte Lehrer Siebertz,„aber nur hier können wir eine ökologische Freilanduntersuchung machen.“

Dass sich die Schüler dabei tatsächlich in der Natur bewegen konnten, hoben sie lobend hervor. Alessia betonte: „Das gehört dazu. Es macht viel mehr Spaß als im Klassenraum.“ Die vier jungen Frauen, die die Kleinstlebewesen untersuchten, sind sich einig: Biologie ist ein wunderbares Fach. „Es ist faszinierend“, erklärte Aryana. „Kein anderes Fach ist so menschenbezogen.“

Während ihrer Untersuchungen zählten sie die Tierchen in den Petrischalen. Salome kramte eine handschriftlich ausgefüllte Tabelle hervor. Demnach lasse die Anzahl darauf schließen, dass es sich bei dem Gewässer, aus dem die Proben entnommen wurden, um ein „unbelastetes bis mäßig verschmutztes“ Gewässer handele, wie sie erzählte. Diese Information stimme laut der Mädchen auch mit der Analyse des Boden-Teams zusammen, das keine Gifte in der Erde fand.

So wurde den Schülern sehr deutlich, dass die Vorkommen an Erden, Pflanzen und Tieren in einem Biotop miteinander zusammenhängen, sie mitunter gar Symbiosen bilden und die Analyse einer der Komponenten auf die Vorkommen der anderen schließen lässt. „Das ist für die Schüler interessant zu sehen“, vermutete LK-Lehrer Siebertz.