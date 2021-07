Apotheke in Leverkusen betroffen : Flut vernichtet Medikamenten-Lager

Regale sind leer: Uwe Beenen meldet aus der Hubertus-Apotheke an der Düsseldorfer Straße einen Totalschaden und bleibt dennoch optimistisch. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Schäden der Flutkatastrophe sind riesig, doch lassen sich die Menschen davon nicht unterkriegen. Zwei Beispiele aus Opladen machen Mut.

Sechs Tage nach der Flutkatastrophe ist die Lage in der Stadt weiter angespannt, das gilt insbesondere in Schlebusch und in Opladen. In der früheren Kreisstadt sind die Spuren des Hochwassers noch weithin sichtbar. Im Bielertviertel und auf der Düsseldorfer Straße türmen sich Sperrmüll und Abfall auf den Bürgersteigen.

Die Wupper kehrt Stück für Stück in ihr Bett zurück. Auf der Festwiese der Bierbörse an der Kastanienallee ist das Scharren eines Radladers zu hören, der beharrlich Schotter verteilt. Am Steuer sitzt Kerstin Nowack. Die junge Opladener Ratsfrau ist nicht in politischer Mission unterwegs, sondern rein privat. Mit dem geliehenen Kleinbagger unterstützt sie Werner Nolden und sein etwa zehnköpfiges Team bei der Herrichtung des Platzes, der bis vor Kurzem noch vollständig unter Wasser stand. Meter für Meter lockern die Helfer mit Rechen das verschlammte Erdreich der Wiese, während andere die Zufahrtswege wieder aufschütten.

Aufräumen auf der Festwiese: Werner Nolden und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Ratsfrau Kerstin Nowack steuert den Radlader. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Danke-Party für Helfer am Berliner Platz Am Freitag, Samstag, Sonntag, 12 bis 18 Uhr, veranstalten die Hubertus-Apotheke, der Küchenspezialist Schreckenberg und der Bauverein eine Danke-Party am Berliner Platz.

Werner Nolden wirkt ruhig, ein wenig müde, und doch kann er sich ein Lächeln abringen. „Wir haben noch Glück gehabt, dass das Wasser aus der Innenstadt kam und nicht aus der Wupper. So enthält es weder Öl noch Diesel.“ Erst die lange Corona-Pause, jetzt die Flut. Unterkriegen will sich der Veranstalter und Vater der Bierbörse aber nicht. „Den Sommergarten haben wir in den August verschoben“, sagt er. „Voraussichtlich wird es der 4. August.“ Am Dienstag darauf, 10. August, will Nolden eine kleine Dankeschön-Party für Helfer und Geschädigte auf der Wiese in Opladen geben, mit „Bierfässern und 1000 Würstchen“. „Das sind schließlich seit 30 Jahren meine Kunden“, sagt der Veranstalter.

Auch Uwe Beenen von der Hubertus-Apotheke an der Düsseldorfer Straße ist es wichtig, nach vorne zu schauen. „Es geht jeden Tag ein Stück weiter vorwärts“, sagt er. Die Kellerräume der Apotheke waren komplett vollgelaufen. „Das Wasser hat mit seiner Wucht Stahltüren verbogen und rausgerissen“, berichtet der Geschäftsmann. Der vollständige Warenbestand ist hinüber. Tabletten, Tropfen und sonstige Medikamente müssen entsorgt werden, auch wenn sie nicht unmittelbar mit Wasser in Berührung kamen. „Durch die Feuchtigkeit können sich schnell Keime bilden“, berichtet Heike Beenen.

Die Düsseldorfer Straße in Opladen gleicht weiter einem Mülllager. Viele Geschäfte haben geschlossen. Doch ist die Hilfsbereitschaft riesengroß. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die komplette EDV ist außer Funktion und werde auch nicht repariert werden können, berichtet das Ehepaar weiter. Dasselbe gelte für den vollautomatischen Lagerautomaten, der sich über acht Wandmeter erstreckt und über den die Pharmazeutika aus dem Lager in die Ausgabe transportiert werden.