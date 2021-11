Förderbescheid über 4,9 Millionen Euro : Minister Laumann zeigt sich solidarisch mit dem Klinikum

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann überreichte den Bescheid an Hans-Peter Zimmermann, Alin Gaus und Jennifer Kocks-Lugt (v.l.). Foto: MAGS NRW / Ralph Sondermann/Ralph Sondermann

Leverkusen Der NRW-Gesundheitsminister übergab einen Förderbescheid über knapp fünf Millionen Euro für die Geburtshilfe und das Mutter-Kind-Zentrum in Schlebusch. Und hakte auch beim Thema Sanierung nach der Flut nach.

Seit Freitagmittag ist es schwarz auf weiß: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat dem Klinikum Leverkusen einen Förderbescheid in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro übergeben. Die Förderung erhält das Haus für den Aufbau eines Hebammenkreißsaals und die Sanierung und Zentrierung des Mutter-Kind-Zentrums (wir berichteten vorab).

Das „Tür-an-Tür-Konzept zwischen Kreißsaal, Wochenbettstation und Kinderklinik soll mit Hilfe der Förderung umgesetzt werden. In diesem Zuge werden auch die Patientenzimmer für Mütter modernisiert“, heißt es aus dem Klinikum. Den Bescheid nahmen diejenigen in Düsseldorf entgegen, die davon in erster Linie profitieren: Pflegedienstleiterin Jennifer Kocks-Lugt und die Leitende Hebamme Alin Glaus – im Beisein von Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann.