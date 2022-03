Sanierung des Hochwasserschadens verzögert sich : Flut: Heuss-Schüler ziehen erst 2024 zurück nach Opladen

Die Theodor-Heuss-Realschule Opladen stand mitten in den Juli-Fluten. Foto: Stadt Leverkusen

Leverkusen Die Grundleitungen unter der Bodenplatte haben Schaden genommen, ebenso der Fassadenbereich im Keller. An ihren Standort nahe der Wupper in Opladen zurück kann die nach Steinbüchel ausgelagerte Schule voraussichtlich erst in zwei Jahren.

Die Sanierung der Theodor-Heuss-Realschule gestaltet sich aufwendiger und länger als gedacht. „Leider wird der Rückzug der Theodor-Heuss-Realschule an ihren alten Standort erst Ostern/Sommer 2024 möglich sein“, berichtet die Stadt. Die Schüler sind seit Sommer an Montanusrealschule und der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße in Steinbüchel mituntergebracht.

Länger dauert die gut 16 Mio. teure Sanierung der Opladener Schule unter anderem deswegen: „Es gab große Schwierigkeiten bei der Trocknung im Untergeschoss, weil das Wasser immer weiter nachlief. Es stellte sich dann heraus, dass die Grundleitungen beschädigt waren und in der wasserundurchlässigen Bodenplatte durch die Flut Risse entstanden waren“, gibt die Stadt an. Folge: Die Grundleitungen unter der Bodenplatte müssen saniert werden.

Zur Flutsicherung werden die Technikräume ins Obergeschoss verlegt.Im Keller und im Erdgeschoss muss die Fassade erneuert werden. Die Schule muss an die derzeit gültigen Brandschutzbestimmungen angepasst werden. Und: „Zur flutsicheren Neuverortung der Medienräume wird eine Aufstockung erforderlich“, führt die Stadt unter anderem aus.

Während die Schüler in Steinbüchel büffeln, soll auch der lärmintensive Abbruch der Sporthalle erfolgen. „Die neue Halle wird aber noch nicht fertig sein, wenn die Schule zurückzieht“, kündigt die Stadt Einschränkungen an. Die Schule ist das durch die Flut am stärksten beschädigte städtische Gebäude.

Die weiteren Sanierungsarbeiten:

• Bis Sommmer sollen die übrigen Sanierungsarbeiten an den wieder bezogenen Schulen KGS Remigius und Freiherr-von-Stein-Gymnasiums beendet sein.

• Bis Ende 2022 (teils früher) sollen fertig sein: Kitas Adalbert-Stifter-Straße 10 und 12, Villa Wuppermann, Altes Bürgermeisteramt Schlebusch, Heinrich-Lübke-Straße 36 (Orientierungshaus Caritas).

• Noch keinen Termin gibt es fürs Sanierungsende von Lindenhof und Naturgut Ophoven, weil laut Stadt der Umfang der Sanierung und Umbauten noch nicht feststeht.