Flugzeugtaufe am Kurtekotten in Leverkusen

Leverkusen I Flugzeugtaufe auf dem Kurtekotten: Segelflugzeug wird nach dem Ehrenvorsitzenden des Luftsportclubs benannt.

Er war Taufpate für das neue doppelsitzige Segelflugzeug ASK 21 mit 17 Metern Spannweite, dass in erster Linie zur Schulung von Nachwuchspiloten eingesetzt wird.

Der Fliegerclub hat seinem früheren Vorsitzenden einiges zu verdanken. So spendete er den Hangar, der heute noch auf dem Flugplatz Kurtekotten steht. Außerdem leistete er insgesamt 16 Jahre Vorstandsarbeit, darunter jeweils acht Jahre als Motorflugreferent und Vorsitzender. Das einwöchige Fest zum 25-jährigen Bestehen des auf Kölner Stadtgebiet angesiedelten und 1959 in Betrieb genommenen Flugplatzes zählte nach eigenen Worten zu den Höhepunkten seiner Aktivitäten. NRW-Ministerpräsident Johannes Rau, Schirmherr Professor Eberhard Weise und Bürgermeister Wolfgang Obladen schrieben ebenso ihre Grußworte in die Festschrift, wie Clubpräsident Dietrich Rosahl und Clubvorsitzender Theodor Wuppermann. Der Vorteil war damals, dass die Firma Bayer den Verein großzügig finanziell unterstützte.