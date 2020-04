Wegen Corona-Krise : Flughafen dicht – Leverkusenerin strandet am anderen Ende der Welt

Beate Fabrizius aus Leverkusen ist in Auckland gestrandet. Fast einen Monat ist sie schon unterwegs und hofft nun endlich auf das Gelingen einer von ihr selbst organisierten Rückreise. Foto: Beate Fabrizius

Leverkusen/Auckland Beate Fabrizius wollte von Neuseeland nach Bali. In Auckland war für sie und ihre Reisegrupppe Schluss. Nun sitzt sie fest.

Beate Fabrizius hatte auf diesen Urlaub lange gewartet. Anderthalb Jahre, um genau zu sein. Ihr Job als selbstständige Personal-Beraterin lässt der 56-Jährigen wenig Zeit. Die Reise ging auf die gegenüberliegende Seite des Erdballs: zweieinhalb Wochen Busrundreise durch Neuseeland und eine knappe Woche Badeaufenthalt auf Bali. Doch bis Bali kam die gebürtige Schlebuscherin nicht, die seit einigen Jahren in Bergisch Neukirchen lebt. Der Grund: Corona-Alarm. In Auckland ist der Flughafen dicht. Seit drei Wochen sitzt sie nun mit einer 30-köpfigen Reisegruppe in ihrem Hotel fest und will nur noch eines: nach Hause.

Ihre Odyssee beschreibt die Leverkusenerin so: Am 9. März war die Gruppe in Frankfurt gestartet, am 11. März in Neuseeland angekommen. Bereits am 16. März hatte der Veranstalter, Lidl-Reisen, die Fortsetzung der Reise mit vielfältigen Aktivitäten gekündigt. „Allerdings haben wir diese Kündigung erst am 20. März erhalten, nachdem man für die Zwischenzeit noch zusätzliche, kostenpflichtige Ausflüge verkauft und durchgeführt hatte. Bis 21. März hat man uns weiter durch die Gegend gekarrt, auch um den Preis, dass wir mit aller Gewalt zehn Stunden pro Tag im Bus saßen.“ Am 22. März gab es den ersten Ausreise-Versuch. „Dies scheiterte jedoch an den zuvor geänderten Bedingungen – wir hätten einen negativen Corona-Test benötigt.“ Den Mitgliedern der Reisegruppe sei das nach einem Blick in die einschlägigen Foren im Internet bekannt gewesen – „die Reiseleitung zuckte mit den Schultern, tat das ab, setzte uns am Flughafen ab und ward nicht mehr gesehen“, berichtet Fabrizius.

Die Abreise scheiterte. Fabrizius: „So sind wir das erste Mal mit massiver Polizeipräsenz aus dem Flughafengelände gedrängt worden. Das ist dann auch mal eine ganz neue Erfahrung. Die örtliche Agentur hat uns Stunden später in einem Backpackerhostel untergebracht – einer von insgesamt vier Umzügen in Auckland innerhalb der letzten zweieinhalb Wochen.“

Auch ein zweiter Ausreiseversuch misslang nur wenige Tage später: „Der entsprechende Flughafen für den Zwischenstopp war mittlerweile geschlossen. Auch das haben wir als Gruppe im Vorfeld durch eine einfache Recherche im Netz gewusst; die örtliche Agentur meinte im Nachgang nur, mit ein bisschen Weinen und Betteln hätte ja vielleicht der ein oder andere durchkommen können. Tja, aber auch hier hat das leider nicht geklappt.“

Nun setzte die Gruppe auf die Bundesregierung. „Währenddessen haben wir uns auf sämtlichen Listen des Auswärtigen Amtes registriert und diese auch stets aktuell gehalten.“ Mit einem ersten Erfolg: Zehn Reisende, darunter Jugendliche und Menschen mit Behinderung, durften Neuseeland mit einer Maschine des Auswärtigen Amts verlassen. „Doch dann kam erstmal lange nichts, weil die neuseeländische Regierung weitere Aktivitäten blockiert hat“, berichtet die Leverkusenerin.

„Das Auswärtige Amt hat die Situation in meinen Augen perfekt gemeistert angesichts des Widerstands der neuseeländischen Regierung und der Massen an Menschen, die sich hier aufhalten. Unser Reiseveranstalter und dessen Vertreter hier in NZL übernimmt zwar die anfallenden Kosten, hat aber ansonsten eher kontraproduktiv gearbeitet.“