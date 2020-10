Neubau an der Sandstraße : Flüchtlingsheim in Leverkusen vor der Eröffnung

Leverkusen 350 Menschen fassen die Neubauten an der Sandstraße. Das Projekt wurde schneller fertig und kostet weniger als geplant. Der Ausstattungs-Standard ist hoch. Am 29. Oktober ist Tag der offenen Tür.

Das neue Flüchtlingszentrum an der Sandstraße ist nach 18 Monaten Bauzeit ein halbes Jahr früher fertig als vorgesehen. Die Baukosten betragen mit 17 Millionen Euro gut eine Million Euro weniger als geplant. Vor diesem Hintergrund sprach Baudezernentin Andrea Deppe am Montag beim Pressetermin von einem „echten Anlass zur Freude“. Am 29. Oktober soll der Neubau, der für 350 Personen vorgesehen ist, bei einem Tag der offenen Tür den Nachbarn und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Anfang November solle die ersten Flüchtlinge einziehen. 100 von ihnen bleiben in den Altbauten gleich daneben. Die noch bestehenden stadtweit sechs Containerunterkünfte für Flüchtlinge sollen Stück für Stück aufgegeben, die Menschen an der Sandstraße zusammengefasst werden.