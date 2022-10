Leverkusener Jecken atmen auf : Festausschuss lässt doch zwei Karnevalszüge ziehen

Dr‘ Zoch kütt doch wieder im Doppelpack: In OPladen (Foto) und in Wiesdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Es wird 2023 doch zwei Karnevalszüge des FLK, in Wiesdorf und in Opladen geben. Das hat der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag beschlossen.

Dieses sei „mithilfe der tatkräftigen finanziellen Unterstützung der Bevölkerung, einiger Unternehmen und Organisationen sowie der Politik“ ermöglicht worden. Dafür bedankt sich der FLK ausdrücklich. Weitere Spendenaktionen sind geplant. Dabei setzt der Festausschuss auf die Unterstützung der Bevölkerung in Leverkusen.

Die Anmeldeformulare der Zugteilnehmer für die Züge werden ab dem 11. November auf der Internetseite des FLK bereitgestellt. „Bei den Zügen hoffen wir auf eine rege Teilnehmerschar wie aus Kindergärten, Schulen, Familien, Vereinen, eben allen, die Spaß am Fasteleer haben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der FLK freue sich auf möglichst zahlreiche Besucher der Züge.

Die Sessionseröffnung des Festausschusses ist am 11.11. ab 10.30 Uhr im Saal Norhausen in Rheindorf statt. Alle Jecken sind willkommen. Die Proklamation von Prinz Marijo I. ist am 19. November im Forum Leverkusen statt (Einlass: 18 Uhr, Beginn 19 Uhr). Karten sind zum Preis von 33 Euro unter karten@flk-lev.de erhältlich. „Jede verkaufte Eintrittskarte dient dem Erhalt des Leverkusener Karnevals“, heißt es in der Mitteilung weiter.

(bu)