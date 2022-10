Shoppen und Stöbern in Opladen : FLK sammelt auf Herbstmarkt für zwei Karnevalszüge

FLK und Mitglieder der angeschlossenen Vereine sammeln Spenden für die Karnevalszüge Foto: Uwe Miserius

Opladen (LH) Zum Schlendern, Schlemmen, Staunen an diesem Wochenende auf dem Opladener Herbstmarkt kommt noch ein S hinzu: Spenden. Der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) beziehungsweise Mitglieder der angeschlossenen Vereine sind – wie beim Herbstfest in Wiesdorf (Foto) – mit Sammelbüchsen unterwegs, um Finanzspritzen jeder Größe zu generieren, damit in der Session beide Züge (Opladen und Wiesdorf) ziehen können.

Quasi ein „Walking Act“ auf dem Traditionsmarkt, der die Besucher vor allem mit Deko und Pflanzen auf den Herbst einstimmen will. Neben weiteren Angeboten zum Stöbern, darunter private Trödelstände, gibt es allerlei für den Gaumen und ein Kinderkarussell. Geöffnet ist der Markt Samstag von 11 bis 18 Uhr (Geschäfte auch bis 18 Uhr), am Sonntag von 12 bis 18 Uhr (Geschäfte von 13 bis 18 Uhr).

