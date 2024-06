Pilotprojekt in Leverkusen Klinikum: halbes Jahr arbeiten, halbes Jahr frei

Das Klinikum Leverkusen etabliert ein neues flexibles Arbeitszeitmodell für Teilzeitkräfte in seiner Kinder-Klinik. Hintergrund ist die saisonal stark schwankende Anzahl von Patienten. So besteht im Winter – insbesondere bedingt durch das RS-Virus – stets ein erheblich höherer Personalbedarf als im Sommer, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung.