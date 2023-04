Feuerwehr in Fixheide Kellerbrand an der Siemensstraße

Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Siemensstraße: Zeugen meldeten der Feuerwehr das am Mittwoch gegen 15 Uhr für das Gebäude, in dem auch der „Wurst Bully“ ansässig ist. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr und Kräfte der Löschzüge Lützenkirchen und Steinbüchel rückten aus. Menschen waren bei ihrem Eintreffen nicht mehr im Haus, die Einsatzkräfte konnten sofort mit dem Löschen beginnen und so Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften vor Ort.