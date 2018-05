Leverkusen: Fit sein ist gar nicht schwer

Leverkusen Fünf Grundschulen haben fünf Jahre lang bei dem Projekt "Gesundheitsschule" mitgemacht.

"Gesundheitsschule" ist ein Kooperationsprojekt der AOK Rheinland , des Sportbundes , der Stadt und der Sporthochschule , das von 2012 bis 2017 an fünf Grundschulen (von 24) in Leverkusen durchgeführt wurde. In Zukunft sollen unter anderem spezielle Präventionsmodelle für alle Schulen erarbeitet werden.

Die Schulleiter der fünf Grundschulen können die Auswertungen nur bestätigen, und zwar nicht nur in den messbaren Erfolgen. "Es ist einfach toll, wie positiv sich die Kinder auch in ihrem sozialen Miteinander entwickelt haben, in ihrer Körperwahrnehmung und tatsächlich auch in ihrem Ernährungsverhalten", erzählt Claudia Hogrebe von der GGS "Im Steinfeld". "Und nicht nur die Schüler, auch wir Pädagogen profitieren davon." Es sollen weitere Aktionen folgen, welche genau, das steht noch nicht fest.