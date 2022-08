Brückenarbeiten in Leverkusen/Leichlingen : Fische sollen Murbach-Engpass leichter passieren können

Brückenarbeiten in Leverkusen/Leichlingen

Die bergischen Gewässer sind reich an verschiedenen Fischarten – hier ein Stichling. Foto: DPA/A. Hartl

Leichlingen/Leverkusen Im Zuge der Arbeiten an der gesperrten Brücke „Muhrgasse“ zwischen Leverkusen-Pattscheid und Leichlingen-Rosental/Diepental wurde jetzt das aus 27 Einzelteilen bestehende Profil aufgesetzt.

Um den Durchlass für die im Muhrbach lebenden Fische und sonstigen Lebewesen zu optimieren, wird dieser mit Sohlsubstrat ausgebettet und so das natürliche Bachbett aus Kies und Geröll simuliert. Im Anschluss wird der ausgehobene Arbeitsraum um das Wellstahlprofil mit Erde aufgefüllt, bevor der Straßenbau beginnt. Vor dem Durchlass wird auf Leverkusener Stadtgebiet ein Notüberlauf gebaut. Er soll im Falle eines erneuten den Durchlass überfordernden Flutereignisses eine Fahrbahnbeschädigung verhindern. Die Bauweise hat sich laut Stadt bereits an zwei anderen Durchlässen gleicher Bauweise in Leichlingen bewährt.