Quettinger überreichen Eingabe zu Firmenerweiterung an OB Richrath : Verstößt Stadt gegen Planungsrecht?

Petra Hoffmann und Marianne Lettow (vorne, von links) wehren sich mit weiteren Quettingern gegen die Firmenerweiterung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Quettingen In Quettingen formiert sich Widerstand gegen die Ausweitungspläne der Wellpappenfabrik. Anwohner übergeben Oberbürgermeister Richrath 715 Unterschriften und eine Eingabe – erarbeitet mit einer Expertin. Die attestiert der städtischen Bauverwaltung Fehler und Mängel beim Erarbeiten des Bebauungsplanentwurfs.

Als Petra Hoffmann und ihre Mitstreiter von der Initiative „Bürger für ein l(i)ebenswertes Quettingen“ jetzt im Rathaus auf Stadtchef Uwe Richrath trafen, hatten sie nicht nur 715 Unterschriften von Quettingern dabei, die sich gegen die Erweiterungspläne der Wellpappenfabrik Gierlichs und den entsprechenden Bebauungsplan (plus Flächennutzungsplan) wehren. Die Bürger übergaben dem Oberbürgermeister auch eine Eingabe zu dem Thema, die es in sich hat.

Die Aktiven aus Quettingen und die Beratende Ingenieurin und Vermessungsassessorin Anke Schniewind haben sich den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ vorgenommen. Ergebnis: Sie attestieren dem städtischen Bauamt, sich eine beträchtliche Liste an Mängeln erlaubt zu haben. „Damit sich die Öffentlichkeit über einen Bebauungsplan eine Meinung bilden kann, müssen die städtischen Verfahrensunterlagen verständlich, nachvollziehbar, vollständig und widerspruchsfrei insbesondere die Sachlage, Planung und gutachterlichen Ergebnisse darlegen“, heißt es in der Eingabe. „Die Ausführungen der Stadt machen ... deutlich, dass die Vorlage nicht den grundsätzlichen Anforderungen an eine qualifizierte Planung gerecht wird: Die Planung verstößt gegen die städtebaulichen Gebote von Eindeutigkeit und Bestimmtheit, das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen“, argumentieren die Quettinger unter anderem.

Info Schwerverkehr belastet Anwohner mit Lärm 2019 beantragte das Wellpappenwerk eine Erweiterung des Standortes. Ein neues Hochregallager, angrenzend an die bestehenden Hallenflächen, mit einer Höhe von rund 19 Metern samt Verladehalle und Laderampen sind angedacht. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entstand. Die Erweiterungspläne stießen auf wenig Begeisterung bei den Anwohnern, die sich über den bereits bestehenden Schwerlastverkehr durch die Wohnstraßen und die Lärmbelästigung beschwerten und weitere Zunahme des Verkehrs fürchten. Deshalb sprachen sich mehr als 650 Bürger gegen das Vorhaben aus – ohne Erfolg. Jüngst wurde der vorhabenbezogene Plan in einen Angebotsbebauungsplan umgewandelt. „Das hört sich zunächst mal harmlos an, ist aber eine Katastrophe“, erläuterte Marianne Lettow von der Initiative. Denn das bedeute, dass der Firma damit auch zukünftige Baumaßnahmen ermöglicht würden.

Zudem gebe es zahlreiche Abwägungsdefizite, weil „planungsrelevante Daten nicht ermittelt, bewertet oder in die Planung eingestellt wurden“. Und: Der Entwurf „basiert auf Abwägungsfehleinschätzungen. Abwägungsfehlerhaft ist insbesondere die Leverkusener Ausdeutung eines ,Projektbezogenen Angebotsbebauungsplanes‘. Diese steht im krassen Widerspruch zu den planungsrechtlichen Vorgaben des Baugesetzbuches.“

Expertin und Initiative bescheinigen dem Bauamt sogar einen kompletten Abwägungsausfall, weil die Auseinandersetzung mit naheliegenden Planungsalternativen fehle. „Warum schließt sich beispielsweise eine vollständige Verlagerung in ein passendes Leverkusener Gewerbegebiet aus, beispielsweise das ehemalige Wuppermanngelände in Manfort? Für eine gewerbliche Neubauplanung wäre nur ein wesentlich kleineres Grundstück erforderlich“, heißt es in der Eingabe weiter. Zöge Gierlichs um, stünde das Firmengelände in Quettingen zur Deckung des Leverkusener Wohnraumbedarfs zur Verfügung. „Über die zu erwartenden Planungsmehrwerte ließe sich der Umzug finanzieren“, schreiben Schniewind und die Quettinger.

Obwohl die Planung regionalplanrelevante Dimension habe, werde das Vorhaben „klein geredet und versucht, die Konfliktbewältigung auf eine Ebene außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu verlagern und damit der Öffentlichkeit zu entziehen“. Schniewind mahnt: Die Rechtsprechung zum städtebaulichen Gebot der Konfliktbewältigung sei aber eindeutig: „Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, angemessen an der Planung beteiligt zu werden. Die vorliegenden Unterlagen lassen dafür keine vollständige Beurteilung zu.“ Stattdessen würde sich dien Unterlagen so lesen, als läge das Recht alleine bei der alteingesessenen Firma Gierlichs. „Die Eingaben von mehr als 650 Bürgern werden in der Begründung mit einem Satz abgetan: ,Grundsätzliche Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes wurden nicht vorgetragen.“

Auch hier machen Expertin und Initiative eine „mangelhafte Auseinandersetzung mit den Bürgereingaben“ aus, die gegen das Gebot der gerechten Abwägung verstoße.