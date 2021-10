Bauarbeiten an der Dhünnbrücke am Europaring : Firma sperrt Radweg voreilig – es wird nachgebessert

Bauarbeiten an der Dhünnbrücke am Europaring

Rechts und links dran vorbei? Geht nicht. Der Radweg in Wiesdorf nahe Europaring ist wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Bei der Umleitungsbeschilderung soll nachgearbeitet werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Wiesdorf Der viel genutzt Radweg zur City/Dhünnstraße ist plötzlich nicht mehr passierbar, sondern durch einen Bauzaun gesperrt. Zu früh. Die TBL hatten im Zusammenhang mit dem Bau der Dhünnbrücke am Europaring die Arbeiten in Auftrag gegeben. Die Firma sperrte zu flott.

Und plötzlich ist ein Zaun da. Auf dem Weg zwischen Opladen und Wiesdorf wurde Kurt Krefft Anfang der Woche ausgebremst. Der verkehrspolitische Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Leverkusen war auf dem Radweg an der Stelze in Richtung Wiesdorf unterwegs, wollte zur Dhünnstraße und von dort in die City. „Bis dahin kam ich aber gar nicht“, berichtet Krefft. „Denn hinter der Unterführung Europaring verhindert ein Zaun die Weiterfahrt. Kein Durchkommen.“ Ein Umleitungsschild hat der ADFC-Sprecher zwar entdeckt. „Aber wo das Ganze hingehen soll, ist nicht klar; richtig ausgeschildert ist die Ersatzstrecke nicht“, moniert er.