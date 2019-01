Ampelmännchen für Leverkusen : Finnischer Polizist als Wächter in Schlebusch?  

Finnischer Polizist als Wächter in Schlebusch?

Vorbild für das Ampelmännchen – der „Torrepolliisi“ auf dem Marktplatz in Oulu. Foto: Hochschule Neu-Ulm

Leverkusen Die CDU schlägt für die Oulustraße ein Ampelmännchen in Form des Marktpolizisten vor. Der „Toripolliisi“ ist das Wahrzeichen der Partnerstadt.

Auch für Leverkusen gibt es nun einen Vorschlag: den Toripolliisi. Der kommt aus der finnischen Partnerstadt Oulu, ist Polizist und bewacht als Statue den dortigen Marktplatz. Die CDU möchte das Wahrzeichen der Partnerstadt als Ampelmännchen auf zwei Fußgängerampeln in Schlebusch verewigen, an der Oulustraße natürlich. Einen entsprechenden Antrag haben Bürgermeister Bernhard Marewski (CDU) und seine Mitstreiter jetzt bei der Bezirksvertretung eingereicht.

Der Vorstoß kommt nicht von ungefähr: Marewski ist langjähriger Vorsitzender der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft Leverkusen, die Städtepartnerschaft mit Oulu feierte im vergangenen Jahr ein Jubiläum. „Die Verwendung des Wahrzeichens als Ampelmännchen wäre ein besonderes Zeichen der Wertschätzung von 50 Jahren Städtepartnerschaft Leverkusen-Oulu“, schreibt die CDU in ihrem Antrag.

Der Toripolliisi ist eine Statue auf dem Marktplatz der finnischen Partnerstadt. Entworfen von Kaarlo Mikkonen, wurde sie in 1987 vor der Markthalle errichtet. Sie ist einem Schutzpolizisten gewidmet, der auf dem Ouluer Marktplatz für Ordnung und Ruhe gesorgt hat und wegen seiner ausgleichenden Art von den Händlern hoch geschätzt wurde. „Fast jeder Tourist, der in Oulu den Marktplatz besucht, lässt sich mit der Statue fotografieren“, berichtet Marewski. In ersten Gesprächen mit Schlebuschern habe sein Vorschlag ein positives Echo gefunden.