Von Juli-Flut stark betroffene Anlage in Schlebusch : Finanzspritze vom Land hilft Tennisklub

Leverkusen-Schlebusch Die Juli-Flut im vergangenen Jahr hat die Anlage überschwemmt. Durch das NRW-Geld kommt der Sanierungsstau in Schlebusch nun in Fahrt.

Das berichtete Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz der Staatssekretärin Andrea Milz bei ihrem Besuch in der Tennisanlage in Schlebusch. Die Finanzhilfen für Vereine in ganz NRW sollen dabei helfen, Sanierungsstaus bei den Klubs zu beheben. Stefan Klett vom Landessportbund erzählte, der Bedarf sei sogar noch höher. Das bemerkten die Verantwortlichen auch in Leverkusen. Das Geld ist mittlerweile abgerufen, es hätte gut doppelt so viel sein können. Nahezu alle Vereine in der Stadt konnten aber bedient werden.