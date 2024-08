Montag ist Finanzausschuss in Leverkusen – Topthema: Haushaltssperre Warten auf die Sparliste der Stadt

Leverkusen · Etliche der städtischen Tochterunternehmen haben wie gewohnt Überschüsse erwirtschaftet. Ein Teil davon geht in die Stadtkasse. Doch das wird nicht reichen, um die neue Haushaltssperre schnell wieder abzustreifen. Wo will die Stadt also genau sparen? Die Politik hofft auf Antworten am Montag im Finanzausschuss.

16.08.2024 , 16:43 Uhr

Milanie Kreutz ist die Finanzexpertin der Leverkusener Sozialdemokraten. sie hat eine klare Forderung nach einer Sparliste an die Stadt formuliert. Foto: Miserius, Uwe (umi)