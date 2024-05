Abschied beim „stARTfestival“ von Bayer Kultur Finale für Dirigentin Bar Avni in Leverkusen

Was geschieht, wenn sich eine hyperkreative Singer/Songwriterin polnischer Herkunft das Werk des Nationalkomponisten ihrer Heimat vornimmt? Mary Komasa hatte alle Freiheiten, Frédéric Chopin in ihre Klangwelt zu überführen. In Warschau mit Klassik aufgewachsen, war sie in Paris in der Hip Hop-Szene aktiv. Jetzt lebt sie im Melting Pot Berlin und kennt keine Genregrenzen mehr. Ihr feinsinniger Art-Pop elektrisiert ihre Instagram-Gemeinde – und ist auch in Filmen gefragt.