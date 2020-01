Dreharbeiten für Leverkusens Kleinste Sitzung : Die Mafia will mitmischen – im Film

Opladen Bei Leverkusens Kleinster Sitzung, kurz LKS, ist ein heißer Streifen zu sehen. Die Dreharbeiten liefen jetzt – unter anderem in der Zimmerei Adler.

Sowohl „Don Carnevale“ als auch „Luigi Fastenaccio“ fürchten fast nichts – außer „Bolle Zist“ und seinen Kollegen „Dieter Ecktiff“. Was es damit auf sich hat, erfahren Gäste von „Leverkusens Kleinster Sitzung“. Vorstellungen sind am 7. Februar (Premiere), 8., 14. und 15. Februar jeweils um 19.30 Uhr im Opladener Kulturausbesserungswerk (KAW). Mit Glück gibt es auf der Homepage „kleinstesitzung.de“ Freikarten zu gewinnen.

Seit inzwischen drei Jahren sorgen speziell Alex Schaefers, Elias Kröger und Florian Krasniqi für die Organisation. Die Jungs kennen sich seit der Kabarett-AG am Landrat-Lucas-Gymnasium und gelten wegen ihres jugendlichen Alters – sie sind zwischen 22 und 24 Jahre – als jüngster Karnevalsvorstand im Rheinland. Hätten sie damals nicht die Initiative ergriffen, wäre LKS womöglich vor dem Aus gewesen. Doch sie haben Spaß an der Sache und versuchen sich – abseits von ihren sonstigen Tätigkeiten als Studenten, Marketingmitarbeiter und Intensivpfleger – auf diese Weise zu verwirklichen. Dabei werden sie durch rund zwölf Gelegenheits- und Antijecken unterstützt.

Jetzt arbeiteten alle gemeinsam an einem Film, drei Tage dauerten die Dreharbeiten an verschiedenen Orten, zuletzt in der Opladener Zimmerei von Ralf Adler. Aufnahmeleiter Fabian Vollbach: „Wir suchen jedes Jahr nach einem neuen Thema.“ In der aktuellen Geschichte geht es um den Plan der italienischen Mafia, die LKS zu unterwandern. KAW-Urgestein Michael Meierjohann spielt die Hauptrolle als Mafia-Boss und wird unterstützt durch Florian alias Luigi Fastenaccio, der Name ist ein Wortspiel aus „Fastnacht“ und „Catenaccio“, dem italienischen Abwehrspiel. Weitere Akteure sind im Video und in anderen Rollen auf der Bühne zu sehen.