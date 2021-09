Gelöscht und gelüftet : Feuerwehreinsatz nach Kabelbrand im Keller

Einsatz nach einem Kabelbrand an der Von-Ketteler-Straße. Foto: Christian Breuer

Leverkusen Ein durchgeschmortes Stromkabel hat am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz in einem Gebäude an der Von-Ketteler-Straße ausgelöst. Die Leitstelle hatte um 7.27 Uhr einen Notruf erhalten. Demnach drang Rauch aus dem Keller des Gebäudes.

Umgehend schickte die Leitstelle die Löschzüge der Berufsfeuerwehr, und der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Dort stellten die Helfer einen leichten Brandgeruch aus dem Keller fest. Der wurde von einem Trupp mit schwerer Atemschutzausrüstung kontrolliert, der Geruch bis zum Hausanschlusskasten zurückverfolgt. Gemeinsam mit EVL-Mitarbeitern erkannten Feuerwehrleute das durchgeschmorte Kabel als Rauchquelle. Die Einsatzkräfte belüfteten den Bereich. EVL-Mitarbeiter schalteten die Hauptverteilung der Straße stromlos, damit der Schaden behoben werden kann.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz.

(bu )