Rheindorf : Feuerwehreinsatz nach Grillparty in Wohnung

39 Rettungskräfte waren am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Rheindorf im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf 39 Rettungskräfte rückten am Freitagabend nach Rheindorf aus, weil starker Rauch aus einer Wohnung drang.

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz in die Baumberger Straße nach Rheindorf gerufen. Der Anrufer meldete, dass aus einer Wohnung in der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses dichter Rauch drang. Ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhielten, konnte er nicht sagen.