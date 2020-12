Feuerwehreinsatz in der Opladener Neustadt : Brand in Dachstuhlwohnung

Opladen An der Augustastraße in Opladen setzte die Feuerwehr auch die Drehleiter ein. Die Brand-Wohnung unterm Dach ist derzeit nicht mehr nutzbar.

In der Dachgeschosswohnung entdeckten die Feuerwehrleute einen brennenden Mülleimer in der Küchenzeile. Menschen hielten sich nicht in der Wohnung auf. Die ist laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar, neben der Küche seien auch die übrigen Zimmer stark verraucht gewesen. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein. Alle übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.