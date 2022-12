Probealarm in Leverkusen Feuerwehr warnt mit neuen Lautsprecher-Wagen

Sirenenalarm auch in Leverkusen: Wie in allen Landesteilen heulen ab 11 Uhr auch in der Chemiestadt die Sirenen zum bundesweiten Warntag. Erstmals erhalten Bürger auch Warnungen per Handy. In Leverkusen gibt es eine weitere Premiere: Speziell ausgerüstete Lautsprecherwagen der Feuerwehr sind in Opladen, Schlebusch, Lützenkirchen und Bergisch Neukirchen unterwegs, um zur Probe die Bevölkerung bei Katastrophenereignissen über die Lage zu unterrichten und Hinweise zu geben.