Nur zur Übungszwecken : Blaulicht und Martinshorn am Chempark

Ein Teil des Chemparks Leverkusen wird am Samstagvormittag für eine Gemeinschaftsübung zwischen Werkfeuerwehr und Berufsfeuerwehr Köln genutzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Köln Verdaut sind der Schock und die Trauer nach dem Explosionsunglück im Chempark-Entsorgungszenturm, das sieben Menschenleben forderte, noch nicht. Auch die Aufklärungsarbeiten zur Ursache dauern an. Umso aufmerksamer verfolgen Bürger, was sich an Unregelmäßigkeiten am und im Chempark tun könnte. Am Samstag gehört ein Feuerwehreinsatz nur zur einer Übung.

Nach der verheerenden Explosion Ende Juli im Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig mit sieben Toten und den noch immer fortlaufenden Untersuchungen zur genauen Ursache sind die Leverkusener aufmerksam, wenn es um vermeintliche Unregelmäßigkeiten rund um den Chempark geht. Nicht entgehen wird deshalb vor allem Anwohnern, dass am Samstag, 4. September, gegen 10 Uhr viel Blaulicht samt Martinshorn unterwegs sein wird zum Werk.

„Alles nur eine Übung“, informiert Chemparkbetreiber Currenta. Die Werkfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr Köln üben vor allem im Flittarder Teil des Areals für den Ernstfall die notwendigen Abläufe und ein reibungsloses Zusammenspiel. „Dabei setzt die Berufsfeuerwehr auf der Anfahrt kurz vor dem Werk Blaulicht und Martinshorn ein“, sagt Unternehmenssprecher Timo Krupp. Vermutlich nicht zu sehen sein werde, dass auf dem Areal auch Diskonebel zum Einsatz komme.

Anfang der Woche hatte unter anderem Currenta in der Ratssitzung Fragen zum Unglück von Ende Juli beantwortet. Aktuelle Daten zum Explosionsereignis – Analyseergebnisse von Currenta, Landesumweltamt, Greenpeace, Infos zu Schadensregulierungen, Ergebnisse des Biomonitorings der Einsatzkräfte – finden sich auf currenta-info-buerrig.de.

(LH)