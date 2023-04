Balkonbrand in Leverkusen Feuerwehr rettet zwei Bewohner

Leverkusen · Nach einem Balkonbrand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Pützdelle ist es der Feuerwehr am Montag gelungen, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

03.04.2023, 17:56 Uhr

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Pützdelle aus (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zwei Bewohner wurden aus der Wohnung gerettet. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Um 15.25 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe. Anrufer gaben an, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Beim Eintreffen der Löschkräfte an der Einsatzstelle drang dichter Rauch von einem Balkon im 2. Stock. Die Feuerwehr begann mit der die Menschenrettung, mehrere Trupps unter Atemschutz starteten die Brandbekämpfung. Rasch wurde das Feuer gelöscht.

(bu)