Essen auf Herd vergessen : Feuerwehr rettet Hund aus Wohnung

Quettingen Vergessenes Essen auf dem Herd war Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr in Quettingen. Ein Hund machte sich in der verqualmten Wohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkbar.

Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag: Gegen 14 Uhr wurde der Leitstelle Rauch und Brandgeruch in einer Wohnung in Quettingen gemeldet. Der Rauchmelder war außerdem zu hören, hieß es. Weil unklar war, ob sich noch Menschen in der Wohnung aufhalten, alarmierte die Leitstelle die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr, den Rettungsdienst und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lützenkirchen und Schlebusch. Als die 36 Einsatzkräfte ankamen, hörten sie Hundebellen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Weil die Fassade eingerüstet ist, gelangten die Einsatzkräfte darüber und über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Grund des Brandes: vergessenes Essen auf dem Herd. Der Hund wurde aus der verqualmten Wohnung gerettet und der Mieterin übergeben, die in der Zwischenzeit am Haus eingetroffen war.