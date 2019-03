Einsatz in Opladen: Feuerwehr übt Menschenrettung in Brunnenschacht

Feuerwehr übt Menschenrettung in Brunnenschacht

Einsatz in Opladen

Die Feuerwehr war an der Bahnhofstraße in Opladen im Einsatz. Foto: Christiane Bours

Opladen Der Löschzug 1 der Feuerwehr in Opladen übte Donnerstagabend für den Ernstfall.

Kurzer Schreckmoment für die Anwohner der Bahnhofstraße in Opladen um kurz nach 19 Uhr. Der Löschzug 1 der Opladener Feuerwehr war angerückt, „Rauchentwicklung und eine vermisste Person in einem Brunnenschacht“, lautete die Einsatzmeldung. Schnell standen Anwohner auf ihren Balkonen und schauten nach, was da los war.