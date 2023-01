Wohnhaus in Leverkusen Feuerwehr löscht Verteiler-Brand

Manfort · Ein Defekt in einem Stromverteiler hat am Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Krekeler-Straße in Manfort entfacht.

20.01.2023, 10:24 Uhr

Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Krekeler-Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

In einer Wohnung, in der sich niemand befand, löste ein Rauchmelder Alarm aus, berichtet die Feuerwehr. Um 21.28 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte. Die rückten rasch an, entdeckten Feuerschein in der Wohnung und forderten vorsichtshalber weitere Verstärkung an. Zwei Rettungstrupps der Feuerwehr, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, verschafften sich Zugang zu der brennenden Wohnung, bekämpften das Feuer und suchten ergebnislos nach Personen. Die Flammen aus dem Stromverteilerkasten waren schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Durch anrückende Feuerwehrfahrzeuge hatte es auf dem Willy-Brand-Ring kurzfristige Verkehrsbehinderungen gegeben. Die Feuerwehr war mit 57 Kräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

(bu)