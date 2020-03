Gehölz in Flammen : Flächenbrand an der Bahnlinie

Foto: dpa/Marcel Kusch

Alkenrath (RP) Ein größerer Flächenbrand in Alkenrath hat die Rettungskräfte am frühen Samstagabend in Atem gehalten. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte gegen 19 Uhr an der Bahnlinie trockenes Gehölz auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken