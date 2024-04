Einsatz in Leverkusen Feuerwehr löscht Brand in altem Bunker

Die Feuerwehr hat am Montagabend einen Brand im alten Hochbunker an der Niederfeldstraße gelöscht. Die Helfer waren um 21.21 Uhr alarmiert worden. Aus der unverschlossenen Bunkeranlage drang dichter Rauch. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz drangen in das Innere des Bunkers vor und erstickten das Feuer unter Einsatz von Löschrohren. Aufwendiger war laut Feuerwehrbericht die Entrauchung der Bunkeranlage. Mehrere Überdrucklüfter waren nötig, um die verlassenen Räume wieder rauchfrei zu bekommen. Die Ursache des Feuers ist unklar.