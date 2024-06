Fachleute der Feuerwehr Leverkusen warnen vor Baden im Fluss Füße weg vom Rhein

Der Rhein ist Lebensader, Wasserstraße und ein Stück Heimat – eines jedoch ist der zweitlängste Fluss Deutschlands ganz und gar nicht: ein Planschbecken für Jung und Alt, Anfänger und geübte Schwimmer. Bei sommerlichen Temperaturen verspricht der Fluss Abkühlung für Körper und Geist. An teils sandig-strandigen Ufern lässt es sich vermeintlich vor der eigenen Haustüre urlauben. Doch der Schiffsverkehr, unsichtbare Strömungen und die mitunter sehr hohe Fließgeschwindigkeit des Rhein machen das Baden und Schwimmen in dem Gewässer lebensgefährlich. Die Berufsfeuerwehr Leverkusen vollzog deshalb jetzt eine Übung für den Ernstfall, der möglicherweise in diesem Sommer einmal mehr eintreten könnte.