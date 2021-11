Leverkusen hilft : Feuerwehr spendet Beatmungsgeräte

Leverkusen Die Leverkusener geben Equipment fürs flutverheerte Ahrtal ab.

Die Juli-Flut im Ahrtal hat auch viele Feuerwehren und Hilfsorganisationen hart getroffen. Schäden entstanden sowohl an Gebäuden als auch an vielen Einsatz- und Rettungsfahrzeugen und am Equipment. Deshalb hat sich die Feuerwehr Leverkusen entschlossen, sechs Beatmungsgeräte an den Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz zu spenden.