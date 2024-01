Nachbarn hören Warnmelder in Leverkusen-Schlebusch Feuerwehr rettet Mensch aus verrauchter Wohnung

Leverkuse-Schlebusch · Über Stunden piepte am Montagabend ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung an der Mülheimer Straße. Nachbarn riefen daraufhin die Feuerwehr.

09.01.2024 , 13:31 Uhr

Die Feuerwehr holte einen Menschen aus der verrauchten Wohnung in Schlebusch. Foto: dpa/Holger Hollemann

Heimrauchmelderalarm in Schlebusch. Montagabend hörten Anwohner der Mülheimer Straße das deutliche Warnpiepen eines auslösenden Rauchmelders in einer Nachbarwohnung und riefen die Feuerwehr. „Die Nachbarn berichteten, dass der Rauchmelder seit mehreren Stunden piepte“, meldet die Feuerwehr. Weil aufs Klopfen an der Wohnung, aus der der Warnton kam, niemand reagierte, erkundeten Feuerwehrleute über den Balkon die betroffenen Räume. Und stellten fest: Die Wohnung ist verraucht, und ein Mensch liegt auf dem Boden. Die Einsatzkräfte handelten umgehend: Sie schlugen die Balkonfensterscheibe ein, um Leben zu retten. Die Feuerwehrleute holten die Person aus der Wohnung. Der Rettungsdienst brachte sie umgehend ins Krankenhaus. Der Grund für den starken Rauch war ein klassischer: über Stunden angebranntes Essen auf dem angeschalteten Herd. Erst kürzlich hatte die Feuerwehr noch einmal auf die Rauchmelder als Lebensretter hingewiesen, deren Installation in jedem Raum, in dem ein Bett steht, und im Flur Pflicht ist. Die Feuerwehr rät dazu, auch über die Pflicht hinaus Rauchwarnmelder dort anzubringen, wo elektrisches Gerät unbeaufsichtigt läuft, etwa bei Waschmaschine, Gefrierschrank, Trockner im Keller oder auf dem Speicher. Rund 50 Einsätze wegen Rauchmelderalarmierung hat die Leverkusener Feuerwehr pro Jahr.

(LH)