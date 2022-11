Nach Leichenfund bei Löscharbeiten in Opladen : Brandopfer noch nicht identifiziert

Die Einsatzkräfte der Leverkusener Feuerwehr entdeckten am Dienstagmorgen die Leiche eines Mannes in der brennenden Garage. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Update Leverkusen-Opladen Mehrere Notrufe gingen Dienstagfrüh bei der Leitstelle der Feuerwehr zu einem Garagenbrand an der Straße Am Wasserturm in Opladen ein. Die Feuerwehr entdeckte beim Löschen die Leiche eines Mannes. Die Polizei arbeitet noch an dessen Identifizierung.