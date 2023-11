Leverkusener Politik berät über Bebauungsplan-Aufstellung Feuerwache Opladen – OP Plus startet Online-Petition

Die Stadt formuliert im Beratungspapier für die Politik zu den nächsten Schritten in Sachen der heißt diskutierten neuen Feuerwache Opladen an der Solinger Straße so: „Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse an einer zeitnahen Umsetzung der geplanten Maßnahmen, sodass es erforderlich ist, die Vorlage noch in diesem Sitzungsturnus zu beraten.“ Es geht speziell um die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Auf den Heunen" an der Solinger Straße und in einem zweiten Beratungspapier um die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes.