Ratsantrag : Feuerwache Leverkusen-Nord – OP Plus will Autobahn 3 überbauen

Feuerwache Leverkusen-Nord – OP Plus will Autobahn 3 überbauen

Leverkusen Der von der Verwaltung vorgeschlagene Standort für die neue Feuerwache hat gleich zwei Haken. Die Ratsfraktion von OP Plus hat einen Vorschlag.

Der von der Verwaltung vorgeschlagene Standort für die neue Feuerwache Nord in einem Landschaftsschutzgebiet an der Solinger Straße/Auf den Heunen bleibt weiter umstritten. Kritik kommt von Naturschützern. Hinzu kommt eine unter dem Areal befindliche Ölpipeline, die Bauen zusätzlich erschwert oder gar unmöglich macht. Die Ratsfraktion von Opladen Plus schlägt nun vor, die neue Wache auf eine Überbauung der Autobahn 3 zu errichten und will eine solche Option von der Verwaltung prüfen lassen. Deutschlandweite Beispiele für eine Autobahnüberbauung gebe es bereits etwa in Berlin die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße und am Flughafen Frankfurt.