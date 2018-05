Leverkusen: Feuer zerstört Bepflanzung auf Grab

Leverkusen Unbekannte zündeten auf dem Friedhof in Schlebusch Abfalleimer an. Das Feuer beschädigte die Bepflanzung des angrenzenden Grabes. Die Stadt kommt für den Schaden nicht auf. Grabpfleger Robert Linden (79) ist enttäuscht.

Der 79-Jährige traute seinen Augen nicht, als er an einem Sonntagmorgen auf den Schlebuscher Friedhof ging, um nach dem Doppelgrab seiner Schwiegereltern zu schauen. "Ich ging wie fast jeden Sonntag hin, um ein paar Blumen niederzulegen und eine Kerze anzuzünden und fand es schon seltsam, als mir zu dieser Zeit so viele Menschen entgegenkamen", berichtet der Rentner. Wenige Meter vor dem Grab sah er auch den Grund für das Aufgebot: "Da hatte wohl jemand in der Nacht einen der beiden großen Abfalleimer mit dem ganzen Grünzeug angezündet." Das Feuer war auf die Bepflanzung des von ihm gepflegten Grabs seiner Schwiegereltern übergegangen und hatte dort fast zwei Meter hohe Sträucher zerstört. "Die waren bestimmt 30 Jahre alt, und das einzige, was davon übrig geblieben ist, sind schwarze Rippen."