Einsatz in Schlebusch : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Einsatz der Feuerwehr in Schlebusch. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen (bu) Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch an der Geschwister-Scholl-Straße eine bewohnte Laube in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken